Covid, l’Rt allarma ancora Lorini: «Dobbiamo restare chiusi»

«È dura, sì, ma la realtà va guardata in tutta la sua crudezza: dobbiamo stare chiusi, sarebbe bene che le restrizioni durassero qualche settimana. E non bisogna raccontarsi frottole: se si dice che mancano pochi metri per la vetta quando invece la distanza è di parecchi chilometri, lo scalatore si ritrova senza fiato e senza gambe e in vetta non ci arriva. Invece, questa volta, in vetta c’è il vaccino, la nostra salvezza. E ci dobbiamo arrivare tutti.». Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza e urgenza e dell’Area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo invita quindi al rigore, ora che la Lombardia è di nuovo in zona rossa. Anche se, nella Bergamasca, i dati sono decisamente più confortanti che altrove.

Perché di nuovo in zona rossa?