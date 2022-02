Covid, nella Bergamasca l’incidenza è crollata del 79,2% in un mese: i numeri

La traiettoria è netta, e probabilmente irreversibile. La discesa dei contagi di quest’ondata, una volta scalata una curva dai numeri mai visti prima, ha tagliato ieri il «traguardo» del primo mese: il 10 gennaio la circolazione virale aveva toccato il massimo livello sia su scala bergamasca sia a livello regionale, il giorno seguente si era segnalato il primo calo. Ed è stata continua la ritirata del virus: il 10 gennaio appunto l’incidenza del contagio in provincia di Bergamo era di 2.368 casi settimanali ogni 100mila abitanti e di 2.772 casi settimanali ogni 100mila abitanti nell’intera regione; ieri l’incidenza è scemata a quota 492 in Bergamasca e a quota 599 a livello regionale. In altri termini: in un mese dall’innesco della discesa, l’incidenza – che è l’indicatore che traduce la diffusione del virus in rapporto alla popolazione residente – è calata del 79,2% in provincia di Bergamo e del 78,4% nell’intera Lombardia.

«La discesa in Lombardia è più accentuata rispetto allo scenario nazionale, anche perché qui Omicron è arrivata prima», osserva il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Statistica medica all’Università degli Studi di Milano e attento osservatore della pandemia. Con una precisazione: «A dicembre abbiamo analizzato in maniera errata la situazione, creando allarmi sulla gravità di Omicron che si sono rivelati eccessivi – riconosce l’epidemiologo –. Da quando Omicron è comparsa in Italia abbiamo contato 7 milioni di casi e 15mila morti, ma la buona parte di questi decessi è stata causata da Delta. Con una prima approssimazione, si può affermare che le varianti precedenti causavano la morte in un caso su 100: con Omicron si scende a un caso su 1.000, e di conseguenza anche le ospedalizzazioni sono state decisamente minori». Ora, tra l’altro, «anche l’occupazione degli ospedali in Lombardia sta scendendo da diverse settimane – aggiunge La Vecchia -, e abbiamo dei primi segnali sulla riduzione dei decessi, se si guarda alla media settimanale».