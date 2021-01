Covid, occhi puntati sugli anziani Si anticipano le vaccinazioni

Il cronoprogramma prevedeva il via alla «fase 2» a marzo, la Regione lavora per partire alla terza settimana di febbraio. Nella Bergamasca interessate 75 mila persone.

Il cronoprogramma dice marzo. Ma visto il pressing esercitato trasversalmente sul Pirellone nelle scorse ore, la Lombardia prova ad accelerare. I cittadini over 80 – la prima fascia vera e propria della popolazione ad essere vaccinata, se non si considerano i professionisti della sanità e gli ospiti delle Rsa – potrebbero ricevere il vaccino entro fine febbraio: «Il cronoprogramma nazionale prevede che per gli over 80 le vaccinazioni inizino a marzo. Noi stiamo lavorando perché l’avvio sia anticipato alla terza settimana di febbraio», assicurano da palazzo Pirelli. Nella Bergamasca l’accelerata – per ora soltanto promessa – riguarda all’incirca 75 mila persone: un dato comunicato ieri dall’Agenzia di Tutela della Salute Bergamo, secondo cui il piano per la cosiddetta «fase due» della campagna, quella che apre appunto alla popolazione, dovrebbe essere pronto entro la fine di gennaio.

«Per ora abbiamo individuato la platea cercando di capirne anche la distribuzione territoriale – spiega Massimo Giupponi, direttore di Ats Bergamo –: nella nostra Provincia sono circa 75 mila gli over 80 da vaccinare, e contiamo di organizzare la somministrazione utilizzando una ventina delle oltre 100 sedi individuate nelle scorse settimane in città e in provincia per la campagna antinfluenzale. Parliamo di sedi esterne agli ospedali. In ogni caso, prevediamo di mettere a punto i dettagli di questa sessione destinata ai cittadini più anziani entro fine gennaio. Ad oggi ci sono infatti ancora alcune incognite. La prima dipende dalla disponibilità dei vaccinatori: dobbiamo capire da quando sarà disponibile il personale arruolato con il bando emesso dal commissario Arcuri. La seconda invece è totalmente legata alla tipologia di vaccini che avremo a disposizione».