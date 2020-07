Covid, stato di emergenza al 31 ottobre C’è l’accordo, ma nessun ok del governo

La proroga dello stato di emergenza, a quanto apprende l’Ansa da fonti di maggioranza, non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri concluso nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Sul 31 ottobre come data alla quale prorogare l’emergenza per la crisi Covid c’è però un sostanziale accordo. Resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio ed è probabile che, prima della delibera, il premier Giuseppe Conte intenda fare un passaggio in Parlamento, come peraltro aveva anticipato lo scorso 10 luglio. Sul piatto molte decisioni che riguardano la scuola, lo smart working e i voli.

Del resto non mancano i focolai di coronavirus in Italia; i contagi registrano un’impennata nelle ultime 24 ore - da 129 nuovi positivi a 282 -, come quelli che totalizzano 20 nuovi casi nella Provincia autonoma di Trento: 4 sono riferibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine, mentre 16 riguardano il focolaio alla Bartolini (Brt) di Rovereto, azienda che svolge servizio di corriere espresso già colpita dalla pandemia a Bologna. Altra regione, altri problemi: dopo i sei casi registrati a Conca della Campania, nel Casertano crescono i positivi. E ancora una volta sono concentrati in uno stesso ambito territoriale, il comune di Castel Volturno, sul litorale, dove vengono accertati 5 infetti. Sono 11, quindi, i nuovi contagi accertati negli ultimi tre giorni nella provincia.