Crac banche e truffa dei diamanti Aumentano le richieste di risarcimento

I dati di Federconsumatori Bergamo: 300 risparmiatori bergamaschi coinvolti nel caso del fallimento delle banche, mentre 450 sono quelli incorsi nella truffa dei diamanti, per una cifra che si avvicina ai 5 milioni di euro investiti.

Investitori sfiduciati, incompetenti in materia finanziaria e disillusi rispetto all’efficacia degli strumenti di risparmio. Questo il ritratto che emerge dagli studi di Federconsumatori Bergamo all’alba della presentazione del volume «Sos risparmio. Dove vanno i nostri soldi?», presentato ieri, martedì 3 settembre, in collaborazione con la Camera di commercio. Per capire meglio il fenomeno, l’associazione dei consumatori ha affrontato il tema partendo da alcuni casi specifici: il fallimento delle Banche venete e di Banca Etruria, la vicenda dei diamanti collocati ai clienti degli istituti di credito e il caso degli 800 risparmiatori coinvolti nel concordato preventivo della Cooperativa Legler.