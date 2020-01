Critiche ai vigili su Facebook Quattro denunciati, uno si scusa

Sono cinque gli utenti segnalati dalla Polizia locale dell’Unione insieme sul Serio alla Procura della Repubblica a causa di alcuni commenti pubblicati sulla pagina Facebook «Viabilità in Valle Seriana», lo scorso 15 gennaio, in merito a un posto di blocco effettuato dalla Polizia stessa quel giorno alle 9 di mattina a Gazzaniga e che il Comandante Marco Pera ha ritenuto passibile di ipotesi di reato di diffamazione.

«Poi – dichiara Pera – deciderà la Procura se avviare un procedimento penale o non farlo. Noi abbiamo ritenuto che questi commenti, in cui venivamo indicati come pagliacci, avessero superato il limite della normale e legittima critica che ogni cittadino può farci. Le critiche, lo ripeto, sono ben accette, anche perché il nostro ruolo è quello di ascoltare i cittadini per poi riportare a chi di dovere. Però tutto deve essere fatto con rispetto delle nostre persone e del nostro ruolo».