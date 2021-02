Da 5 millimetri a 2 centimetri al giorno

Si muovono fino a 2 milioni di metri cubi

Frana, a Tavernola in azione gli esperti della Protezione Civile nazionale. Il geologo Casagli non esclude che materiale possa finire nel lago, ma gli strumenti a disposizione consentono di organizzare per tempo un’eventuale evacuazione.