«Da 700 giorni in prima linea contro il coronavirus», la lotta dell’ospedale Bolognini

Il «bip» dei macchinari è il metronomo di un tempo che pare dilatato, infinito. Settecento giorni, sciolti uno dietro l’altro da quel 23 febbraio, replicano una quotidianità costante eppure unica, sempre diversa. Che porta con sé la fatica di cui sono intrise le tute di medici e infermieri, il «respiro» perpetuo della C-Pap o il sospiro di chi, ora senza più necessità dell’ossigeno, inizia a emergere dall’apnea della malattia. All’ospedale «Bolognini» di Seriate è un «pezzo» della Chirurgia a essersi trasformato in area Covid, l’ennesima metamorfosi richiesta da questa lunga notte pandemica che della resilienza ha fatto la propria cifra organizzativa. Quindici pazienti sono accolti in queste stanze, in camere da due; altri due malati sono in Terapia intensiva, dove è stata ricavata l’area Covid per i pazienti critici.

Il silenzio, intervallato dai suoni delle strumentazioni o dai passi del personale sanitario, spezzato ora da uno squillo di telefono ora da un consulto coi medici, avvolge in un’ovatta delicata l’angolo ben isolato dell’ospedale. È l’avamposto di una mareggiata che ha di nuovo innalzato la pressione ospedaliera anche qui, terra martire della primavera 2020: l’Asst Bergamo Est ieri contava anche 33 pazienti Covid nel reparto per acuti di Alzano e altri 18 sub-acuti a Lovere. All’apice dell’ondata invernale del 2020, tuttavia, i pazienti totali erano arrivati a sfiorare i 150. Dall’inizio dell’emergenza, sono oltre 3mila i pazienti curati dall’Asst Bergamo Est.