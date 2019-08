Da Clusone fino a Caravaggio I «motori» bergamaschi del turismo

Di provare a calcolare il «potenziale di consumo turistico» di tutti i Comuni lombardi si è fatto carico uno studio del Centro sullo Sviluppo dei territori e dei settori della varesotta Liuc Business School, con il supporto di Ubi Banca. L’analisi, in realtà, calcola in generale il «potenziale di consumo» complessivo di ciascun territorio, per valutarne le prospettive di sviluppo e suggerire le linee da seguire per mettere in moto nuove dinamiche economiche.