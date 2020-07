Da colazione a cena in Piazza Vecchia Dal 16 luglio nuovi dehors di Città Alta

L’offerta enogastronomica in Piazza Vecchia – fulcro del turismo in Città Alta – è per ora ancora ridotta: restano abbassate le saracinesche de L’Alimentari e quelle della ex gloriosa Taverna del Colleoni. Dall’altro lato della piazza funzionano regolarmente Il Caffè del Tasso, la gelateria dei Mille, il bar Flora e il ristorante Sant’Ambroeus. Se tutto andrà come previsto, il 16 luglio riaprirà i battenti L’Alimentari e partirà anche il progetto «Il Borgo in piazza», previsto negli spazi all’aperto che erano usati dalla Taverna del Colleoni.

Una premessa generale la fa Marcello Menalli del Caffè del Tasso:«Tutti noi operatori dobbiamo riconoscere che il Comune si è dimostrato sensibile al momento di crisi che ci preoccupa. I turisti sono ancora pochi e ci è voluto da parte nostra un certo coraggio per riaprire in queste condizioni. Il Comune però ha fatto la sua parte e permettendo a tutti noi di allargare gli spazi all’aperto, eliminando la tassa di occupazione del suolo pubblico».