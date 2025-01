Da Iseo a Monte Isola: in volo un drone per il trasporto di materiale sanitario - Foto e video

Il progetto a Montisola

Regione Lombardia ha individuato i comuni del Sebino Bresciano, tra cui Monte Isola, quali aree interne per le quali mettere in atto strategie di “contro esodo” finalizzate a ridurre le diseguaglianze e a garantire accessibilità ai servizi essenziali di cittadinanza (istruzione e formazione, sanitari, sociosanitari).

L’idea che si sta portando avanti è quella di fare dell’Isola un luogo dove sviluppare modelli organizzativi di assistenza territoriale e di telemedicina con un nuovo approccio ai servizi sanitari e socio-sanitari in zone isolate. Nasce così, dalla collaborazione tra Asst Franciacorta e il Comune di Monte Isola, il progetto “Dalle reti alla Rete” che ha previsto nel mese di luglio 2024 il consolidamento e lo sviluppo di alcuni servizi come la telecardiologia e il teleconsulto nell’ambito della presa in carico diabetologica e, in questa seconda fase, l’ausilio dei droni per il trasporto del materiale sanitario.