Da martedì a sabato caccia alle stelle tra scienza e poesia

Giovedì 12 al Rifugio Trifoglio Valtorta una serata a 1300 metri di quota per vedere le «lacrime di San Lorenzo». E mercoledì 11 in Città Alta c’è un’osservazione guidata.

Si avvicina la data fatidica, per le «stelle cadenti», del 10 agosto: una serata omaggio al poeta Giovanni Pascoli si terrà in Toscana, con l’attore Toni Servillo che declamerà versi del poeta proprio a Barga (Lucca), luogo dove Pascoli ha vissuto nella casa di Castelvecchio: martedì alle 21 si terrà la 30a edizione (in una degli anni scorsi fu protagonista Alessio Boni) dell’evento che ogni anno la Fondazione Giovanni Pascoli, il Comune e la Misericordia di Castelvecchio dedicano al poeta nella data della morte del padre Ruggero Pascoli, ucciso nel 1867, ben fissata nella celebre poesia intitolata, appunto, «X agosto». Toni Servillo reciterà versi celebri come quelli de «L’ora di Barga», «Il gelsomino notturno», «L’inno degli emigrati italiani a Dante», più alcuni passi della Divina Commedia.

Ma le stelle cadenti hanno in calendario degli appuntamenti anche in Bergamasca. Giovedì 12 alle ore 20 in alta Val Brembana, al Rifugio Trifoglio Valtorta (1340 metri sul livello del mare, raggiungibile in auto su strada completamente asfaltata, ampio parcheggio disponibile), è in programma la serata «Pioggia di stelle, a caccia delle “lacrime di San Lorenzo”», l’annuale pioggia di meteore che è l’appuntamento preferito dell’anno con le stelle cadenti.