Da oggi nelle scuole superiori lezioni 100% a distanza

Didattica a distanza al 100% da stamattina nella maggior parte degli istituti superiori della Bergamasca (una minima parte ha scelto di mantenere i laboratori in presenza, per poche ore a settimana, così come previsto dall’ordinanza del Pirellone). Se il Dpcm firmato tra sabato e domenica dal premier Conte prevede che nelle superiori la Dad debba arrivare fino al 75% dell’orario, a Bergamo e provincia come nell’intera Lombardia rimane in vigore l’ordinanza regionale del 21 ottobre che impone lezioni da remoto per l’intero orario scolastico, fatta eccezione per Bes (Bisogni educativi speciali) e attività di laboratorio. Le Regioni infatti possono applicare indicazioni più restrittive rispetto a quelle volute dal Governo. In realtà da oggi la maggior parte delle scuole ha optato per tenere tutti a casa, in attesa di capire come evolverà la situazione epidemiologica.