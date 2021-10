Da Zogno al mare in canoa, cercando un vecchio divano

Dal Brembo alla foce del Po in canoa. Pagaiando, a volte contro vento, superando sbarramenti, le difficoltà dei trasbordi, bivaccando sotto i ponti o in riva al grande fiume. Ma anche tra paesaggi indimenticabili, albe e tramonti mozzafiato, silenzi e solitudine. Alessandro Gherardi, 48 anni, di Zogno, conosciuto come Geko, ne ha fatta ancora una delle sue: arrivare dal Brembo fino al mare… Nel 2011 aveva già pagaiato per 60 chilometri da casa sua, a Zogno, sul ponte Vecchio, fino a Canonica, dove il Brembo si getta nell’Adda.

Nel 2016 era partito da sotto il pizzo del Diavolo, alla sorgente del fiume, con gli sci, poi in bici, quindi in canoa ancora fino a Canonica. Gli mancava il grande viaggio lungo l’Adda e il Po, fino all’Adriatico. Dopo un’estate di allenamento al Bernigolo («devo ringraziare il capo centrale Enel Luca Radaelli che non mi ha mai fatto mancare acqua al lago», dice Geko) il 16 settembre la partenza da Crespi, zona di dighe. Il giorno dopo Geko raggiunge Pizzighettone (Cremona), quindi Bocca d’Adda (Lodi), dove il fiume si getta nel Po. Con il ricordo nel cuore di Sebastiano Chia, il diciottenne bergamasco annegato nel 2015 proprio mentre in canoa scendeva l’Adda.