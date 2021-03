Dagli asili alla prima media, si riapre dopo Pasqua: «Segno di speranza»

Si tornerà in presenza dai nidi alla prima media, anche in zona rossa. In attesa delle decisioni sugli istituti superiori, i dirigenti scolastici: «Siamo pronti anche a fare i tamponi».

Dopo Pasqua si ritorna sui banchi, anche in zona rossa. Fisicamente, dagli asili nido alla scuola dell’infanzia e dalla primaria fino alla prima media, ancora virtualmente dalla seconda media in su. A dare l’ufficialità è stato ieri pomeriggio il premier Mario Draghi in conferenza stampa: già nelle scorse settimane Draghi aveva paventato la possibilità del ritorno in classe in presenza, da ieri la decisione è ufficiale. «Le scuole riaprono fino alla prima media – ha detto –, il ministro Patrizio Bianchi sta lavorando perché questo avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media. Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni». Una scelta che riguarderà tutte le regioni, anche quelle in zona rossa, e che viene accolta positivamente.

Le reazioni