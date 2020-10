Dal 20 ottobre i primi lotti di vaccino Antinfluenzale, farmacisti preoccupati

Giupponi, Ats: «al 20 ottobre in arrivo i primi lotti per i fragili». Per gli adulti, si partirà con gli over 65, gli over 60 verranno effettuati in una seconda fase. La preoccupazione dei farmacisti.

«Dal 20 ottobre in avanti avremo i primi lotti di vaccino. E partiremo immediatamente con le categorie più fragili che hanno diritto alla somministrazione gratuita degli antinfluenzali, nelle sedi degli ambulatori medici e dei Presst. Per gli adulti, si partirà con gli over 65, gli over 60 verranno effettuati in una seconda fase». Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, spiega come e quando sarà avviato il piano vaccinale per la Bergamasca, sottolineando che «le somministrazioni nelle sedi alternative agli studi medici, per quei professionisti che non hanno spazi consoni, cominceranno più avanti e ai primi di novembre si comincia con le vaccinazioni per i bambini da 0 a 6 anni. Le dosi programmate sono oltre 160 mila, il nostro obiettivo è arrivare a 220 mila». Ma se si raggiungerà questo traguardo, e quando, non è ancora chiaro: la Regione non ha ancora comunicato con quali scaglioni arriveranno i lotti, pur rassicurando che «il target per la copertura di oltre il 65% delle fasce degli aventi diritto alla somministrazione gratuita è garantito», viene specificato da fonti autorevoli di Palazzo Lombardia.

Si teme però che le dosi non bastino, ma dalla Regione arrivano rassicurazioni mentre la polemica politica si infiamma. Molto preoccupati i farmacisti: «La situazione è complicata – rimarca Gianni Petrosillo, Federfarma Bergamo – . Stiamo lanciando l’allarme da giugno: la corsa mondiale agli approvvigionamenti ci rende impossibile reperire lotti per il libero acquisto in farmacia. Avevamo chiesto che parte dei quantitativi ottenuti dalle Regioni venisse dirottata alle farmacie: in Emilia Romagna e in Lazio si potrà fare, in Lombardia non pare ci siano margini. Il Ministero, tramite la Protezione civile, aveva assicurato un acquisto di lotti dalla Cina: stiamo aspettando».