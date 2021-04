Dal calcio al rugby, con la zona arancione sono ripartiti gli allenamenti: «Per i giovani una valvola di sfogo»

Di nuovo in campo, con la speranza che questa sia la volta buona. Appena il semaforo delle zone, da rosso che è stato per un lungo periodo, s’è tramutato in arancione, l’attività sportiva ha subito ritrovato energia e organizzazione e in tutta la provincia le società di calcio, rugby e altri sport di squadra, bloccate sin qui, si sono rimesse in moto, riattivando i propri atleti per gli agognati allenamenti. Certo, in molti casi è necessario ricorrere alla ormai ben nota modalità «individuale»: l’intero gruppo si ritrova sul terreno di gioco, ma in una logica di distanziamento che, senza poter ricorrere al contatto (quindi restano vietate le partitelle), permette comunque di riprendere e curare la preparazione fisica e tecnica, sin qui sottoposta alla sordina del lockdown. In realtà, riprendere gli allenamenti significa soprattutto dare ai ragazzi la possibilità di uscire dalle mura domestiche e ritrovare la socialità con i compagni ancor prima del pallone. «Quello è sempre stato il nostro obiettivo primario», sottolineano Stefano Turchi e Omar Mazzilli, responsabili del settore giovanile del Brusaporto che, a livello calcistico, gioca con la prima squadra in serie D e poi propone una «cantera» di circa 300 tesserati. «In una stagione come questa, gli aspetti atletico-sportivi passano in secondo piano. La nostra società ha sempre offerto ai suoi ragazzi la possibilità di allenarsi e stare insieme, ricavandone un riscontro quasi totale: questo ci ha confortati e stimolati ad andare avanti, tanto che ci siamo fermati soltanto nei periodi di zona rossa».