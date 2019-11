Dal desiderio di un ragazzo di 14 anni

reti di cura per le famiglie dei cardiopatici

L’associazione «L’Orizzonte di Lorenzo» è nata su iniziativa dei genitori del giovanissimo Lorenzo, sofferente di cuore e morto a soli 14 anni. Mamma e papà hanno fatto diventare realtà il desiderio del figlio, che diceva loro: «Come sarebbe bello se qualcuno si prendesse cura di me e degli altri bambini e ragazzi come me in un altro modo. Ci siete voi, ci sono i medici, ci sono le persone care e va benissimo. Ma sarebbe bello avere persone che non conosci e si prendono cura di te, si dedicano a te».Oggi l’associazione conta sull’appoggio di 140 soci sostenitori e 40 volontari, seguiti da un educatore professionale.