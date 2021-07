Dal rischio ictus alle modifiche del Dna. Le risposte alle false notizie sui vaccini

«Sono rientrata in Neurologia, siamo pieni di trombosi cerebrali, ictus e sindrome di Guillan-Barrè in ragazzi a distanza di uno, due o addirittura lo stesso giorno della vaccinazione». Le bufale, quelle costruite bene. Questo è solo l’ultimo dei messaggi - fabbricati ad arte - che rimbalzano sui social e sui telefonini dei bergamaschi: chi l’ha scritto ha attribuito la falsa rivelazione ad una fantomatica «infermiera dell’ospedale di Seriate» impegnata a svelare quel che i medici - è la tesi dei bufalari - vorrebbero tener segreto.

«Peccato che noi non abbiamo alcun giovane paziente ricoverato in Neurologia dopo essere stato vaccinato - smentisce senza indugi Enrico Bombana, infettivologo dell’Asst Bergamo Est -. È una notizia inventata di sana pianta per far leva sui timori delle persone». Ed è solo una delle tante fake news che alimentano le teorie no-vax. Ecco quali sono le principali bufale sulla campagna di vaccinazione, smontate una per una da autorità ed esperti.