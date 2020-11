Dalla perdita del gusto all’ictus Ecco i danni neurologici del Covid

Uno studio dell’ospedale Papa Giovanni, l’Istituto Negri e From: analizzati 1.760 pazienti. Per l’8% un vasto spettro di patologie. «Passi avanti in prevenzione e cura».

Che l’infezione da Sars-CoV-2 provochi danni non solo all’apparato respiratorio, ormai, è appurato. È un dato, solido: una certezza che non si aveva nei primissimi giorni dello tsunami, ma che nel giro di qualche settimana la comunità medica ha acquisito, dovunque. Una consapevolezza che ha spalancato le porte alla ricerca: lo sanno bene i team del Papa Giovanni XXIII, dell’Istituto Mario Negri e della Fondazione per la ricerca dell’ospedale di Bergamo (From) unite dalla scorsa primavera in un lungo e articolato progetto finanziato grazie a una cospicua donazione – un milione di euro – messa sul piatto da Brembo.

Lo studio