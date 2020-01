Dalmine, freddo in classe alla materna? I bimbi fanno un giorno in trasferta

Che qualcosa non andasse al riscaldamento della scuola «Beretta Molla» lo si era capito già nella mattinata di lunedì: rimasto spento il sabato e la domenica, al momento della riaccensione ha dato infatti diversi problemi tanto che la scuola (le famiglie sono stata avvertite in extremis ma chi non è riuscito ad organizzarsi ha dovuto comunque lasciare i bambini all’asilo) è rimasta praticamente al freddo.

Chiamati i tecnici per riparare il guasto però, non si è riusciti a ripristinare il regolare funzionamento del riscaldamento in giornata. Alla notizia che i lavori si sarebbero dovuti protrarre anche per il giorno successivo, ossia ieri, sia la dirigente dell’istituto comprensivo, Elena Maffioletti, che l’assessore all’istruzione e cultura Gianluca Iodice, non se la sono sentita di rischiare di avere i bambini ancora al freddo per un’altra giornata. E hanno deciso, visto che sul lunedì ormai non si poteva fare più nulla, che per ieri le due sezioni dell’asilo Beretta Molla di Sabbio - circa 40 bambini -, sarebbero andate «in trasferta».