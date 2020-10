Danni del nubifragio, pronto il bilancio I Comuni chiedono quasi 17 milioni

Ammonta complessivamente a circa 17 milioni di euro la richiesta di contributo che i Comuni bergamaschi danneggiati dal nubifragio di sabato 3 ottobre hanno inviato a Regione Lombardia. A una settimana i sopralluoghi sono stati fatti e le relative schede inviate. Nella maggior parte dei casi i Comuni sono già intervenuti con fondi sempre regionali di somma urgenza, per la messa in sicurezza e la riapertura delle strade. Strade che, però, in alcuni casi restano ancora chiuse. A Val Brembilla si lavorerà ancora per due settimane prima di poter riaprire a senso unico alternato la strada verso la Val Taleggio. Qui sono stati spesi centomila euro.