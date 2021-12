«Davide, amico leale. Non hai mai perso

la purezza dei bambini»

Il corpo di Davide Lego, il 28 enne di Terno d’Isola morto all’alba di sabato 11 dicembre a Santiago del Teide, sull’isola di Tenerife (Canarie) in seguito a un incidente stradale in motorino, farà ritorno in Italia nella serata di martedì 21 dicembre. Atterrerà all’aeroporto di Malpensa. La data del funerale, invece, è ancora da stabilire. Nei giorni scorsi la polizia spagnola ha effettuato la perizia dello scooter di Davide, il mezzo sul quale viaggiava quando, in procinto di effettuare una curva senza illuminazione, è uscito fuori strada morendo sul colpo per un forte trauma alla testa. Bisognerà attendere diversi giorni per sapere il referto della perizia. Riportiamo qui il ricordo dell’amico Angelo Verga.