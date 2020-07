Debutta il dehor in Piazza Vecchia Tavolini a pochi passi dalla fontana

«Può diventare il più bel dehor d’Italia per ciò che Bergamo rappresenta e per l’unione d’intenti che si è realizzata tra i commercianti di Città Alta»: Paolo Albano, architetto comasco che ha allestito l’ambiente verde dei dehors attorno alla fontana del Contarini, applaude il progetto «Il Borgo in Piazza» alla serata di inaugurazione ufficiale.

Un centinaio tra avventori e commercianti del centro storico si sono ritrovati lunedì sera (20 luglio) in Piazza Vecchia per brindare al progetto di condivisione tra esercenti che darà nuova vita al luogo simbolo della citt à: «Nasce dall’idea di poter mettere in condivisione la piazza grazie alla mancanza dei costi di occupazione del suolo per le attività commerciali di Bergamo Alta che non possono avere suolo pubblico occupato con tavoli in esterno», spiega Paolo Chiari del bar, ristorante ed enoteca L’Alimentari, base logistica del progetto per la sua vicinanza alla piazza, «noi mettiamo a disposizione il nostro personale e integriamo nel nostro menù i prodotti che ci forniscono le altre attività capofila del progetto» . Quindi, sedendosi comodamente sui tavolini a due passi dalla fontana, si potranno gustare sì i piatti tipici della cucina locale, ma anche le pizze farcite e croccanti de «Il Fornaio di via Colleoni», le granite al pistacchio di «Sole in bocca», i ghiaccioli e i gelati di «Stekko». «In questo modo all’utente verrà garantita un’offerta dall’ora di colazione fino alla mezzanotte – continua Chiari – ma al progetto potranno partecipare tutte le attività di Bergamo Alta, anche del no food, accordandosi con noi per creare un calendario di eventi di promozione dei loro prodotti fino al 31 ottobre».