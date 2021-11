Decolli, planate e atterraggi: gli studenti al comando del simulatore di volo

Pilotare un aereo di linea, stare a contatto con alcune delle più importanti professionalità del mondo dell’aviazione, il tutto senza dover uscire dal proprio paese, né tantomeno alzarsi da terra. A Bagnatica l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, ha stretto un accordo con una delle più celebri aziende che hanno sede sul proprio territorio, la Dastyflysim.

La società, che possiede in via Fratelli Kennedy uno tra i più grandi centri di simulazione di volo in Europa, si è resa disponibile immediatamente con l’assessorato all’Istruzione guidato da Arianna Demozzi, ampliando una collaborazione che era già stata imbastita negli anni scorsi, quando l’azienda aveva ospitato alcune classi per dei brevi incontri. Stavolta, però, il percorso elaborato è di qualità nettamente superiore: si parla infatti di una full immersion di tre giorni non solo nella pratica del volo, ma anche una serie di attività insieme a tutte quelle figure che permettono il comfort dei passeggeri e la sicurezza dei velivoli.