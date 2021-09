Defibrillatore al bivacco città di Clusone in ricordo di Alessandro Fornoni

A distanza di un anno dalla scomparsa di Alessandro Fornoni, 46 anni, meccanico di Ardesio, avvenuta il 4 ottobre 2020 in Presolana, il cui corpo è stato poi ritrovato il 22 giugno scorso, domenica 3 ottobre sarà inaugurato un defibrillatore Dae in suo ricordo. Proprio lì, ai piedi della Presolana, al bivacco città di Clusone, luogo che tanto amava. L’iniziativa è stata voluta da familiari, amici e conoscenti che hanno raccolto delle offerte per rendere possibile l’installazione. Il dispositivo, presente all’interno del bivacco, è stato installato dall’azienda della Valgandino Pradella Sistemi Srl, con la collaborazione del Club alpino italiano, del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza 118. L’inaugurazione avverrà in concomitanza con la celebrazione della Messa per i caduti della montagna prevista per le 11 alla cappella Savina in Presolana. In caso di maltempo la Messa verrà celebrata alle 11,15 nella chiesetta della Madonna della Neve al Passo della Presolana.