Dehor e bonus auto, le nuove misure Casa, incentivi per tagliare gli affitti

Ristori e Manovra, si lavora alle modifiche. Fondo da 40 milioni per le Rsa e sostegni alle edicole. Proroga del golden power: si guarda a Unicredit e Mediaset.

Prendono forma le modifiche ai decreti Ristori. Per tutta la giornata di venerdì 11 dicembre maggioranza e opposizione hanno limato l’accordo su una settantina di emendamenti, per accogliere richieste di entrambi gli schieramenti. Le convergenze riguardano diversi ambiti: si va da un incentivo ai proprietari di casa a ridurre il costo dell’affitto agli inquilini a una proroga dello stop al pagamento del suolo pubblico per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti a una proroga del rafforzamento della golden power contro le «scalate ostili», anche di imprese dell’Ue, a realtà italiane strategiche.

Mentre a Palazzo Madama proseguono i lavori sui decreti Ristori, in commissione Bilancio a Montecitorio vanno avanti quelli sulla Manovra, con la maggioranza intenzionata a prorogare fino al 30 giugno gli incentivi per l’acquisto sia di auto elettriche e ibride sia a benzina e diesel di ultima generazione. Resta invece in forse il prolungamento del superbonus oltre il 2021: probabilmente il rinvio della scadenza arriverà l’anno prossimo, con un provvedimento finanziato dal Recovery fund.