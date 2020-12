Didattica a distanza: «Troppe ore al pc? Gli occhi dei ragazzi sono da proteggere»

Passano ore e ore di fronte a uno schermo: quello del pc per studiare in Didattica a distanza, ma anche quello del cellulare per sentirsi più vicini agli amici che non si possono vedere dal vivo. Tutti i ragazzi oggi sono sottoposti a un’esposizione maggiore alle luci che provengono dagli schermi e che, se non si adottano le dovute precauzioni, possono creare loro diversi problemi.

La prevenzione è importante, oggi più che mai. «Oggi già i pediatri fanno un ottimo lavoro – spiega l’oculista Ferdinando Salvetti – perché sanno che entro i tre, massimo quattro anni, è bene fare ai bambini una visita oculistica per poter avere una diagnosi precoce di difetto visivo. La tempestività nella diagnosi pediatrica è fondamentale anche alla luce del nuovo utilizzo che si fa della tecnologia: per usare questi pc bisogna avere buona capacità visiva e usare gli occhi insieme. L’occhiale può aiutare la vista a maturare: è importante avere un occhio con una buona visione sin dai primi anni di vita» . Per quanto riguarda la tecnologia, è tutto un problema di luce. «La luce incriminata è quella blu – continua –, perché tutti i monitor emettono una luce blu, diversa da quella del tubo catodico, una luce led che ha lunghezza d’onda da 380 e 500 nanometri, ma che è dannosa tra i 390 e i 455 nanometri, perché crea rossore, irritazione, e inopia (cioè un senso di stanchezza visiva). Utilizzando i dispositivi si crea un meccanismo per cui il cervello viene ingannato: la lunghezza d’onda è simile a quella del sole, i nostri occhi vengono invasi dalla luce e il nostro cervello è convinto che sia sempre mezzogiorno. Quando termina l’esposizione a questa luce, l’occhio deve tornare al suo ritmo, ma dopo un lungo periodo di esposizione alla luce il neuroadattamento è più difficoltoso».