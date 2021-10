Diego, il tabaccaio di Osio Sopra che ha imparato a fare il calzolaio

Se non fosse per una piccola targa appesa all’ingresso che recita «servizi di calzoleria» si potrebbe pensare di essere entrati nel negozio sbagliato. Eppure, tutti a Osio Sopra, e non solo, quando hanno bisogno di rifare un tacco alle scarpe, sistemare la cerniera di una borsa, vanno da lui. Da Diego Cavalli, classe 1968, che di mestiere fa il tabaccaio del paese. «Dopo che è morto l’ultimo “scarpolino” di Osio, 15 anni fa – racconta il titolare de “Il Tabaccaio” di via Mazzini –, chi aveva bisogno di alcuni piccoli lavori di calzoleria era costretto ad andare nei paesi vicini o nei centri commerciali. Poco comodo, soprattutto se si parla di anziani. È per loro che una decina di anni fa mi sono convinto a provarci e fare un servizio utile. Un’amica che lavorava per un negozio di calzoleria in centro a Bergamo mi ha insegnato i primi rudimenti. Poi ho comprato una macchina da cucire Singer e una per il finissaggio. Le ho ancora. E ho iniziato a riparare scarpe».