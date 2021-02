Difesa del suolo, stanziati 30 milioni per i progetti di 48 paesi: ecco dove

Sono 48 i Comuni bergamaschi tra i 1.912 del territorio nazionale beneficiari delle risorse contro il dissesto idrogeologico decise martedì dal ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze. Sul totale di 1.850 milioni di euro stanziati per le 2.846 opere ammesse e finanziate, i fondi destinati alla Bergamasca ammontano a poco meno di 30 milioni. Tra i bergamaschi, a ricevere il contributo maggiore è Trescore, con un milione e 790 mila euro, seguito da Costa Volpino e Lenna, che riceveranno rispettivamente un milione e 350 mila euro e un milione. «Siamo soddisfatti dei fondi assegnatici – dichiara Danny Benedetti, sindaco di Trescore –. La cifra totale, una somma importante per noi, riguarda sei interventi di messa in sicurezza del torrente Tadone in varie zone, alcuni che dobbiamo realizzare da tempo e altri conseguenti a criticità recenti. Ora però potremo sistemare tutto».