Disabile aggredito e derubato I compagni lo risarciscono

Il ragazzo sarebbe stato aggredito e derubato all’uscita da scuola: indagini in corso. Gli amici dell’istituto Pesenti in campo: «Vogliamo dimostrare che la nostra è una buona scuola».

A volte è nelle situazioni di difficoltà che si può fare la differenza. Come quando a un episodio di violenza accaduto dopo la fine delle lezioni, in un giorno come tanti altri, si reagisce con una vera e propria gara di solidarietà. Succede all’Istituto Pesenti di Bergamo, dove i ragazzi della scuola hanno scelto di affrontare un brutto episodio prendendo posizione nel modo migliore possibile: rimboccandosi le maniche e mettendosi in gioco.

La vicenda