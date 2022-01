Ciclista disperso nella notte in alta Valle Brembana: trovato morto un 41enne

Era uscito in serata con la sua bicicletta per un giro sui sentieri sopra Endenna in alta Valle Brembana e non è più rientrato a casa. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita stamattina, venerdì 14 gennaio, in un dirupo nella zona del Vaccareggio, dopo una notte di ricerche . Si tratta di un uomo di 41 anni, residente nella zona. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, intorno a mezzanotte e mezza: i soccorsi hanno avviato le ricerche nei dintorni del Monte Vaccareggio, nel comune di Dossena. Impegnati nelle ricerche la VI Delegazione orobica nel Cnsas, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico della Lombardia, oltre ai Carabinieri di Zogno, il Soccorso alpino della Valle Imagna, i Vigili del fuoco di Bergamo, il 118 con un’ambulanza e l’Elisoccorso da Bergamo. Stamattina il corpo è stato ritrovato ormai privo di vita in un dirupo. Sul sentiero la bicicletta, il casco e lo zaino. Le Forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto.