Diventare ciechi, dalla cruda realtà alla scoperta di nuovi orizzonti

C’è chi deve passare attraverso il buio per trovare se stesso, accogliere e affrontare la propria fragilità, comprendere quella degli altri. È l’esperienza proposta - in modo sincero e coinvolgente - a chi si immerge nel tunnel sensoriale, un’installazione itinerante dell’Unione italiana ciechi di Bergamo ( www.uicibergamo.org ), realizzata per avvicinare le persone alla condizione di chi non vede. Irma Bonalumi di Brembate, però, da tempo consigliere e volontaria dell’associazione e guida per il tunnel, prima di accompagnare altri ha provato sulla sua pelle la sofferenza di sentirsi diversa, la fatica di accettarsi così com’è.

L’infanzia e la giovinezza di Irma sono trascorse, come racconta lei stessa, in un lungo pellegrinaggio: « Fin da piccola avevo problemi alla vista - ricorda - e la mia famiglia si è impegnata moltissimo nella speranza di poterli risolvere, affiancandomi in una serie infinita di visite, analisi e terapie, senza mai accettare che ci fosse per me una diagnosi irrevocabile . Da Ossanesga, frazione di Valbrembo, dove vivevo con i miei genitori, due fratelli e due sorelle, sono andata a Pavia, Genova, Bologna, poi anche all’estero, in Spagna e in Svizzera».