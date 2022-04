Donazioni d’organo: Bergamo al 41° posto in Italia. «Ma tante opposizioni»

Donare un organo è donare la vita. E i bergamaschi continuano a mostrare una grande sensibilità sul tema. In occasione della Giornata nazionale della donazione, che si celebra oggi, 24 aprile, il Centro nazionale trapianti ha reso noti i dati dell’«indice del dono», una valutazione, a livello delle varie realtà provinciali italiane, che tiene di conto alcuni indicatori come la percentuale dei consensi alla donazione, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi, cioè delle carte d’identità, poiché il consenso alla donazione può essere espresso anche all’atto del rinnovo di quel documento, oltre che iscrivendosi all’Aido. E Bergamo risulta essere al 41° posto in Italia, in risalita rispetto alla valutazione degli scorsi anni che la piazzava in cinquantottesima postazione.