Donazioni per il plasma iperimmune La grande generosità dei bergamaschi

È partito a gonfie vele a Bergamo il progetto regionale - il primo di natura strutturale del Sistema Sangue lombardo - che riguarda la terapia basata sul plasma nella lotta al Covid-19. Il programma, nato dalla collaborazione tra Avis Lombardia e la Struttura regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali (Src), consente di sottoporre i donatori di plasma a test sierologici e tamponi, effettuati in occasione di accessi già programmati per una donazione nella sede di raccolta : al donatore che risulti negativo e portatore ad alto titolo di anticorpi specifici diretti contro Covid-19, si chiede di donare periodicamente il suo plasma iperimmune, ricontrollando nel tempo la concentrazione degli anticorpi stessi.

«A Bergamo il programma ha preso il via lo scorso 17 agosto con grande successo, l’80% di chi viene a donare il plasma infatti sceglie di aderire e, tra questi, il 20% risulta idoneo a donare plasma iperimmune – chiarisce il presidente di Avis Regione Lombardia Oscar Bianchi in occasione dell’assemblea annuale (edizione 84) di Avis Comunale Bergamo –. Significa che 30 persone, sulle 40 che quotidianamente donano plasma, aderiscono al programma e, di queste, all’incirca 6 al giorno sono idonee a donare plasma iperimmune». Il programma valuta la prevalenza della diffusione dell’infezione nella popolazione di donatori e pone le premesse per l’invio del plasma immune all’industria che lavora il plasma per estrarre le immunoglobuline specifiche anti-SARS-CoV- 2, messe a disposizione come farmaco sia nella terapia dell’infezione in atto sia nella prevenzione.