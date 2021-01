Dopo Christo anche Lorenzo Quinn Sul lago arriveranno le sue «mani» - Video

Non si sa quando l’opera verrà realizzata, sicuramente non nel 2021 spiegano da Sulzano, ma il percorso è avviato: a dare il là, è stato direttamente l’artista - figlio del celebre attore hollywoodiano Antony - che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video con il rendering dell’installazione, accompagnato da poche e semplici parole: «Un progetto per il lago d’Iseo, Italia». Subito, l’annuncio ha destato grande interesse; il video domenica pomeriggio era già stato visto da oltre 140 mila persone e si sono registrate reazioni in tutto il mondo: tra i commenti al post, anche qualche fan di Quinn che vive in Australia e che spera di poter venire il di persona sul lago d’Iseo per ammirare l’opera, quando cioè l’installazione sarà completata e quando la pandemia sarà debellata, potendo tornare a volare e viaggiare liberamente.

«È proprio questo il significato più profondo dell’iniziativa – spiega Ida Bottanelli, vicesindaco del paese da cui cinque anni fa la passerella di Christo partiva per raggiungere Monte Isola – per noi di Sulzano e in generale per la comunità del lago dopo il difficile 2020, la decisione di Quinn di puntare sul Sebino vuole anzitutto essere un segno di speranza e di rinnovato slancio per il futuro. Abbiamo bisogno di aprire lo sguardo su orizzonti ampi, abbiamo bisogno di tornare a respirare un’aria di sfide grandi e stimolanti, abbiamo bisogno di tornare a muoverci e incontrarci. Se e quando tutto questo sarà possibile, ci saranno le mani di Quinn a celebrare il ritorno ad una agognata normalità».