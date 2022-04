Dopo Talleri, il Real Bolgare perde anche Gianluca Salvi

Ancora sgomento e tristezza in casa Real Bolgare. Dopo aver pianto, lo scorso dicembre, la scomparsa dello storico presidente Andrea Talleri, ora la società calcistica giallorossonera deve nuovamente salutare con il cuore dolente un’altra figura di assoluto riferimento dell’associazionismo locale. A 54 anni si è spento Gianluca Salvi, stroncato da una malattia spietata che in pochi mesi lo ha sottratto agli affetti della sua famiglia e di tutti quelli che, ed erano davvero tanti, gli volevano bene. In particolar modo nel mondo del calcio, il suo mondo, che lo ha visto trascorrere la propria esistenza sui campi: un leone instancabile che, nei suoi quarant’anni di intensa attività, non ha mai fatto mancare presenza e partecipazione attiva.