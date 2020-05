Doppia festa per Suor Ambrogia Compie 101 anni e vince il virus

È nata nell’ anno della terribile influenza «spagnola». Ieri ha spento 101 candeline, ma oltre a festeggiare l’ invidiabile traguardo ha gioito per un motivo in più: ha sconfitto il coronavirus. Lei è suor Ambrogia Locatelli, classe (di acciaio, più che di ferro) 1919, religiosa delle Adoratrici del SS. Sacramento.

Oggi risiede nella casa di riposo della comunità di Santa Maria a Rivolta d’ Adda e per lei l’ anno bisesto è pure coinciso con i suoi 80 anni di consacrazione. Otto decenni che l’ hanno portata a prestare servizio anche in Bergamasca, a Costa volpino, presso la scuola materna e la parrocchia, per ben 13 lunghissimi anni dal 1991 al 2004. Nella località sebina sono ancora molti coloro che la ricordano per il suo impegno al servizio degli altri e per la sua semplicità. Tempo prima aveva lavorato nella comunità delle Adoratrici di Pachino (Siracusa) e in istituti della diocesi di Cremona, nelle comunità di Pessina Cremonese, Azzanello, Torre Picenardi, Cappella Picenardi, Agnadello, e Cremona presso La Pace. Anni sempre molto faticosi, durante i quali la religiosa non si è mai risparmiata, dividendosi fra compiti quotidiani, in particolare l’ assistenza ai bambini, e preghiere.