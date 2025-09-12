Cronaca
Venerdì 12 Settembre 2025
Dramma in Sicilia, turista bergamasco muore a causa di un malore
LA TRAGEDIA. Si è sentito male in acqua ed è riuscito a raggiungere la battigia, dove si è accasciato ed è stato soccorso da alcuni bagnanti.
Dramma a Sampieri, frazione del comune di Scicli in provincia di Ragusa. Un turista bergamasco è morto a causa di un malore mentre faceva il bagno in un tratto di spiaggia libera.
L’uomo, di 77 anni, si è sentito male in acqua ed è riuscito a raggiungere la battigia, dove si è accasciato ed è stato soccorso da alcuni bagnanti che hanno lanciato l’allarme. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, non c’è stato nulla da fare.
