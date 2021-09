Droga e telefonini portati in carcere: archiviazione per 15 dei 20 indagati

È un’indagine per droga e telefonini introdotti nel carcere di Bergamo in cambio di compensi che nell’aprile del 2019 aveva portato a una serie di perquisizioni e all’iscrizione nel registro degli indagati di una quindicina di persone, tra cui 9 agenti della polizia penitenziaria in servizio in via Gleno. Si tratta di una costola dell’inchiesta maggiore, aperta l’anno precedente (2018), nel corso della quale era stato arrestato l’allora direttore del carcere Antonino Porcino. Ora il pm Emanuele Marchisio, titolare del fascicolo, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per le posizioni di 15 dei 20 indagati (il numero col prosieguo degli accertamenti era cresciuto); altri 5 agenti della polizia penitenziaria restano sotto inchiesta e non è escluso che vadano verso una richiesta di rinvio a giudizio. Tutti sono sempre rimasti indagati a piede libero; i reati ipotizzati sono, tra gli altri, la corruzione, l’abuso d’ufficio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’omessa denuncia.