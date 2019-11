«Due milioni a San Giovanni Bianco Nessuna chiusura in vista per l’ospedale»

Fondi in arrivo anche per l’ospedale di San Giovanni Bianco: al presidio brembano, il Pirellone ha deciso di destinare due milioni di euro per interventi di tipo strutturale. Risorse che vanno ad aggiungersi agli altri due milioni di euro stanziati negli ultimi tre anni. «Questa è la miglior risposta a chi parla in modo infondato di rischi di chiusura del presidio della Valle», fa sapere l’azienda socio sanitaria Papa Giovanni a cui afferisce l’ospedale di San Giovanni Bianco, riferendosi alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi. Con un’interpellanza inviata in Comunità montana Val Brembana il sindaco di San Pellegrino Vittorio Milesi, facendosi portavoce di decine di segnalazioni e lamentele, aveva sollevato la preoccupazione per il ridimensionamento dei servizi che sarebbe in atto all’ospedale della Valle Brembana: con reparti o figure mediche aperti o disponibili solo dal lunedì al venerdì, e solo di giorno. «Solo fantasie», era stata la risposta dell’Asst del Papa Giovanni .