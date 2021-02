Durante l’epidemia di Covid «errori nella fase di emergenza»

La testimonianza dell’ex direttore medico dell’ospedale di Alzano, Giuseppe Marzulli, ha aperto ieri la trasmissione di Raitre «Presa Diretta» dedicata al tema «C’era una volta la sanità pubblica».

Intervistato dalla bergamasca Francesca Nava, il medico che fino a qualche mese fa è stato a capo del «Pesenti Feranoli» ha ricordato quando ad Alzano, il 23 febbraio 2020, furono trovati positivi i primi due tamponi. Marzulli ha testimoniato (senza alcun contraddittorio, così come tutte le altre testimonianze presentate nel corso della trasmissione) di essere stato lui a decidere, quella domenica, di chiudere l’accesso dell’ospedale ai visitatori e il pronto soccorso, poi riaperto «due ore dopo per ordine dei vertici aziendali e regionali. Era un’indicazione assurda: non c’erano tamponi, nè dispositivi di protezione individuale. Non c’era nemmeno il fattorino che andasse a recuperare tamponi all’ospedale di Seriate, andai io. Recuperai 13/14 tamponi: ne sarebbero serviti 600 per testare tutti i pazienti e il personale. L’ospedale nei giorni successivi diventa un girone dantesco: a un certo punto era rimasto in servizio un solo anestesista, mentre avevamo 100 pazienti Covid ricoverati. Quel medico ha fatto turni di 36 ore filate. L’ospedale, in base a un piano pandemico, anche non aggiornato ma che almeno sarebbe dovuto essere applicato, non era idoneo a ricevere pazienti Covid e non era possibile predisporre percorsi separati: si incrociavano per forza. Eravamo convinti che il giorno dopo sarebbe arrivata la zona rossa in Val Seriana come a Codogno. Invece...».