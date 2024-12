È morto Carlo Lucchina, storico manager della Sanità lombarda

Carlo Lucchina , storico direttore generale della sanità lombarda è scomparso all’età di 75 anni, era malato da tempo. Lucchina, nato l’ 8 dicembre 1949 a Varese, dopo una lunga esperienza in campo sanitario è stato direttore generale dal 2003 al 2013, sotto la presidenza di Roberto Formigoni.

Il cordoglio di Fontana e Bertolaso

«La scomparsa dell’ex direttore generale della Sanità, Carlo Lucchina, rappresenta una grande perdita per la nostra Regione e per il sistema sanitario lombardo - sono le parole affidate a un comunicato congiunto del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore alla Sanità Guido Bertolaso-. La sua vitalità, il suo dinamismo, la sua visione lungimirante, la sua determinazione e la sua autorevolezza lo hanno reso un esempio unico e ispiratore per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.