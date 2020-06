Emergenza medici di base In Bergamasca 9 ambulatori scoperti

La richiesta di aiuto è finita sul portale dell’ordine del medici di Milano: «In seguito all’emergenza Covid-19, nel territorio dell’Ats di Bergamo si è venuta a creare la necessità di assegnare con urgenza incarichi provvisori di assistenza primaria». Firmato: dipartimento cure primarie, ufficio convenzioni di Ats Bergamo.

In provincia di Bergamo mancano i medici e il problema è di assoluta «urgenza», per citare il termine usato da Ats. Così urgente da dover ricorrere a un post sul sito ufficiale dell’Ordine dei medici di Milano per chiedere la disponibilità a coprire nove incarichi, per un totale di 11.583 assistiti.