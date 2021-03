Ennesimo flop convocazioni Poste, sopralluogo a Chiuduno

Un’altra giornata nera: appuntamenti mancati, Asst costrette a chiamare in autonomia. «Ma nemmeno una dose sprecata».

La speranza, ormai, è tutta riposta nel trasloco da Aria a Poste Italiane. I due sistemi di prenotazione delle vaccinazioni dovrebbero darsi il cambio ad aprile: ieri prime prove di «switch» nella Bergamasca, con tecnici incaricati da Poste in missione al Palasettembre di Chiuduno (dove tra l’altro, in serata, è passato per un saluto il cantante Roby Facchinetti).

I tecnici hanno mostrato al personale dell’Asst Bergamo Est – ieri di nuovo alle prese con la mancata convocazione di centinaia di anziani – come funzionerà il nuovo portale. Insieme ai dirigenti dell’azienda sociosanitaria, anche il sindaco chiudunese Stefano Locatelli: «Dovrebbe diventare tutto molto più semplice. Il portale di Poste italiane consentirà ai cittadini di scegliere data e sede della vaccinazione, emetterà immediatamente una convocazione da stampare, non ci sarà più la necessità di dover attendere l’sms. Solo le persone allettate, che non potranno recarsi ai centri vaccinali, attenderanno di essere ricontattate».