«Era un vulcano, una perdita enorme» Bolivia, il ricordo del vescovo Scarpellini

Era un prete «Fidei donum», cioè a servizio di una Chiesa sorella, che per lui è stata la Bolivia. Poi è diventato vescovo di una diocesi vasta e giovane, servendola come un vero pastore del suo popolo, non esitando ad alzare la voce in difesa della popolazione, vessata da povertà e leggi autoritarie e da lui difesa anche nei gravi disordini seguiti alle elezioni, segnate da brogli, che avevano portato alla terza riconferma del presidente Evo Morales, poi riparato all’estero.

Questo era monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo di El Alto, in Bolivia. La sua voce tace per sempre da ieri mattina (mercoledì 15 luglio) quando, causa di un attacco cardiaco, è spirato nell’ospedale della città, dove era andato per un controllo. Aveva 66 anni ed era positivo al Covid. La notizia ha lasciato costernata la Bolivia e la nostra diocesi. È il primo vescovo italiano vittima della pandemia.