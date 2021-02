Farmaci anti Covid in vendita on line I Nas hanno già oscurato 217 siti

«Quando si naviga su internet è bene dubitare sempre di quello che ci si trova davanti». Il questore Maurizio Auriemma lo sottolinea senza mezzi termini. La truffa è dietro l’angolo, anche se l’angolo è il monitor del proprio computer. E lo è ancor di più in tempi di pandemia: quando i truffatori digitali fanno leva sulle insicurezze e le paure della popolazione per vendere di tutto. Anche fantomatici e inefficaci medicinali contro il coronavirus e, soprattutto negli ultimi tempi, il vaccino anticovid. In una sorta di mercato nero virtuale, l’attenzione è massima dalle parti della polizia postale e dai carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazione e sanità. Di recente proprio il Nas – in collaborazione con il ministero della Salute e i carabinieri della sezione analisi del reparto operativo del comando carabinieri tutela della salute – dall’inizio della pandemia ha chiuso (il termine corretto su internet è però «oscurato») ben 217 siti che vendevano farmaci spacciandoli quali efficaci contro il Covid-19 e vaccini antinfluenzali sottobanco.

I provvedimenti di oscuramento sono stati siglati dalla direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del dicastero: i siti web in questione sono risultati tutti collocati su server esteri e di difficile localizzazione. Pressoché impossibile risalire all’identità dei loro autori. Ben chiara, invece, la pubblicità con tanto di «offerte speciali» per la vendita – anche in italiano: ecco perché l’interesse dei nostri Nas, viste numerose vittime nel Belpaese – di numerose tipologie di medicinali in qualche maniera collegati sui media all’emergenza coronavirus. Farmaci in realtà prodotti per tutt’altro uso e che prevedono la prescrizione medica per essere acquistati in farmacia.