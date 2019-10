Federico Laini migliora dopo l’incidente

Il Sebino fa il tifo per lui con #forzafede

Non è più in pericolo di vita, ma resta ancora ricoverato in un reparto di Terapia intensiva: Federico Laini, il sindaco di Pisogne, dopo essere rimasto coinvolto sabato all’ora di cena in un incidente stradale a Costa Volpino, domenica alla Poliambulanza di Brescia si è risvegliato dal coma e ha dato confortanti segnali di ripresa.