Fermati con oltre 11mila euro di cosmetici in auto: denunciati per ricettazione

I carabinieri di Crema hanno denunciato per ricettazione due uomini di 43 anni e 35 anni, residenti in provincia di Bergamo, entrambi con precedenti, trovati in possesso di prodotti cosmetici di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

I militari hanno deciso di procedere alla perquisizione dei due e della loro auto, trovando, nel sedile posteriore del veicolo, una scatola di grosse dimensioni contenente dei prodotti cosmetici, in particolare numerose confezioni di rossetto di una nota marca. Gli uomini hanno fornito giustificazioni non chiare sulla provenienza dei prodotti e, per tale motivo, sono stati accompagnati presso la caserma di Crema. Tenuto conto che erano in possesso di oltre 280 confezioni di rossetto, del valore commerciale di oltre 40 euro ciascuno, di cui non hanno giustificato la provenienza e il pagamento, i due sono stati denunciati per ricettazione e le confezioni sono state sequestrate in attesa di individuare il proprietario.