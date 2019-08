Ferragosto, ritirate 40 patenti in sette giorni sulle nostre strade

Quaranta patenti di guida ritirate in una settimana, tutte perché i rispettivi titolari erano al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: è uno dei risultati dei servizi di controllo messi in atto dalla Questura nella settimana di Ferragosto, dall’11 al 18 agosto per la precisione, servizi previsti come misure di prevenzione dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica non solo per il periodo «caldo» del Ferragosto ma anche in coincidenza dell’esodo e del controesodo per migliaia e migliaia di bergamaschi in vacanza.